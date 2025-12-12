АЕЦ „Козлодуй“ крие за инцидент в централата? Възможно е извънредно спиране

От "Възраждане" искат оставката на Иван Андреев

„Разкъсана е мембраната на сепаратор-паропрегревател в АЕЦ „Козлодуй“.“ – за това съобщи Йордан Тодоров, народен представител от „Възраждане“, в социалната мрежа и поясни:

„Това е ключов защитен елемент в турбинната част. Тя се разкъсва единствено при превишаване на допустимото налягане, но такова не е имало. Мембраната е сменена преди месец от „Атоменергоремонт“ АД – фирма на Христо Ковачки.

При това положение причините се свеждат до две: неправилен монтаж или дефектна доставка.

И двата варианта означават пропуск в качеството на работа или контрола. Възможно е да се наложи извънредно спиране с разхлаждане, разгряване и цикли на налягане – процеси, които излишно съкращават експлоатационния живот на реактора и водят до милиони загуби за държавната хазна.“

Народният представител от „Възраждане“, който е част от Комисията по енергетика, предполага, че още утре ще бъде спрян шести блок на АЕЦ „Козлодуй“, тъй като ремонтът не може да бъде безопасно осъществен, докато реакторът работи.

„Ръководството на АЕЦ „Козлодуй“ продължава да мълчи, няма официално съобщение от централата. Искаме оставката на Иван Андреев – изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй“, за да спре разрушаването на един от основните стълбове на енергийната ни и респективно на националната ни сигурност“, категоричен е Йордан Тодоров.