Васил Терзиев: От утре 100% от битовите отпадъци в „Люлин“ ще се извозват по график

Кметът на София ще бъде на терен с доброволци тази събота - за изчистване на натрупани едрогабаритни отпадъци

Столична община продължава работата по пълното нормализиране на сметосъбирането в район „Люлин“ след затрудненията от първите дни на декември, увери кметът на София Васил Терзиев.

Вече е осигурено ежедневно извозване в голяма част от района, като актуалната информация по микрорайони е следната:

- От вчера 10, 9 и 8 микрорайон са на регулярно, ежедневно извозване.

- От днес 1, 2 и 90% от 3 микрорайон също са на постоянен режим.

- Днешната акция обхваща 4, 5, 6 и 7 микрорайон, които от утре ще преминат на регулярното обслужване.

След спешното прехвърляне на дейността на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) в Зона 3, с цел осигуряване на непрекъсваемост на услугата, район „Люлин“ временно изпита затруднения със сметосъбирането. За овладяване на ситуацията беше мобилизиран целият наличен ресурс - техника, служители и доброволци.

„Няма невъзможни неща, когато има желание, дисциплина и мобилизация. Първите дни на декември в „Люлин“ бяха трудни. И е важно да го кажа открито. Не беше добре. И аз поемам отговорност. Утре ще бъда на терен заедно с всички, които помагат за решаването на проблема“, коментира Терзиев.

За утрешната доброволческа акция е предвидено единствено събиране на едрогабаритни отпадъци, като маршрутите ще бъдат финализирани до края на деня.

Столична община изказва благодарност към всички служители и доброволци, които активно участваха в работата на терен и подпомогнаха бързото възстановяване на редовния режим на сметосъбиране.