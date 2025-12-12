Домашен насилник влиза в затвора за една година

Младият мъж пребил майка си и баба си

Мъж на 25 години влиза за една година в затвора за неизпълнение на заповед за защита и за причиняване на телесни повреди в условията на домашно насилие. Присъдата постанови състав на Варненския районен съд, който одобри споразумение между прокуратурата и подсъдимия.

Той злоупотребявал с алкохол и канабис и редовно обикалял домовете на близки и роднини, за да иска пари.

Преди 2 години пребил майка си, а няколко месеца по-късно – и баба си. Възрастната жена се сдобила със съдебна заповед за защита, но за 5 дни внукът я нарушил три пъти, въпреки забраната да доближава жилището на баба си на по-малко от 100 метра. От ударите тя е получила разкъсно-контузни рани, а майката на насилника – травматичен оток и кръвонасядане, стана ясно на делото.

Магистратите определиха мъжът да търпи наказанието си при първоначален общ режим и да плати разноските по делото от 2200 лв. Съдебният акт е окончателен.