Четириноги полицаи участваха в открит урок (СНИМКИ)

Три кучета и водачите им от сектор “Специализирани полицейски сили“ при Областната дирекция на МВР-Варна участваха в открит урок за екипна работа, изнесен пред деца от различни училища. На стадиона в парка на кв. „Аспарухово“ четириногите служители на реда показаха уменията си да задържат нарушител, да откриват взривни вещества, наркотици и събраха овациите на подрастващата публика.

Четириногите полицаи във Варна са 14 от породите немска и белгийска овчарка. Те тренират ежедневно с водачите си, с които са денонощно заедно. Всяко има специализирана подготовка - едни откриват наркотици, други надушват взривни вещества, трети се ползват за охрана на обществения ред, защото умеят да проследяват и задържа хора. Полицейските кучета обичайно се пенсионират след осмата си година, но най-издръжливите служат и по-дълго, обясниха служители на сектора.

Ефектната демонстрация изгледа с интерес и най-новото попълнение на „Специализирани полицейски сили“ - 3-месечното кученце Иси. То ще застъпи на служба след година, а дотогава му предстои обучение в школа и защита на наученото с изпит.