Манол Генов: Готови ли сме за следващото голямо наводнение?

Очаква се през следващата година да завърши прегледът и актуализацията на предварителната оценка на риска от наводнения при определяне на районите със значителен потенциален риск от наводнения. Това заяви министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов по време на парламентарния контрол.

Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) са стратегически документи, които се разработват в съответствие с изискванията на европейска директива относно оценката и управлението на риска от наводнения. Те се актуализират на всеки шест години, каза той. През 2025 г. в рамките на Програма „Околна среда“ 2021–2027 бяха издадени заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на четирите басейнови дирекции за актуализация на ПУРН за периода 2028–2033 г., информира още Генов. Той припомни за пилотния проект за управление на водите в басейна на река Искър – първа фаза от националната система за управление на водите в реално време.

Министърът в оставка увери, че се извършва редовно наблюдение на водните обекти в период на пълноводие. Той напомни, че МОСВ отговаря за 52 комплексни и значими язовири, за които постъпва ежедневна информация. При необходимост се определят свободни обеми. Генов подчерта, че при неблагоприятни условия Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издава предупреждения за риск от наводнения.