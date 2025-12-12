Зъболекарските услуги двойно по-скъпи

Причината са увеличените цени на материали от чужбина

Зъболекарските услуги в страната са поскъпнали двойно, показват данни на Евростат. Причините за това са повишението на цените на материалите от чужбина и липсата на зъболекарски кабинети в малките населени места. Въпреки това, България е сред страните с най-много стоматолози на глава от населението - над десет хиляди.

“Моята практика работи основно с материали от Япония и от Германия, като се наблюдава тенденция последните години цената им значително да се увеличава, което неминуемо рефлектира и върху цените. Но все пак се стремя да ги запазя сравнително достъпни за хората.”, обяснява стоматологът и имплантолог д-р Борислав Петров. “Един от често използваните препарати, който се използва за кореново лечение, беше на цена 4,20 лв. през 2004 година, минава през 5 лева през 2015, 18 лева, и в момента е на цена над 25 лева,” уточнява той.

Според него опасенията на пациентите, че цените на стоматологичните услуги ще продължат да се повишават заради въвеждането на еврото, са неоснователни.