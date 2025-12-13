Започва обезопасяването на танкера "Кайрос"

Започва изпълнението на одобрения оперативен план за обезопасяване и последваща буксировка на заседналия танкер „Кайрос“ край Ахтопол, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията. Планът е разработен съвместно от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и изпълнителя на операцията „БМФ ТАГ СЪРВИС“ (BMF TUG Service).

Тази сутрин в пристанище Бургас беше доставен авариен морски генератор с мощност 150 kW, предназначен за възстановяване на работата на котвеното устройство на танкера. Генераторът ще бъде транспортиран до „Кайрос“ с работен катер, заедно с необходимото захранващо оборудване и швартови въжета.

На 14 декември техническият екип ще се качи на борда, ще свърже захранването, ще тества котвеното устройство и ще възстанови работата на лявата котва, за да осигури безопасни условия за следващата фаза на операцията.

На 15 декември три влекача ще придвижат танкера и ще започне вдигането на котвата и буксировката. Очаква се танкерът да бъде безопасно закотвен в предварително определен район в Бургаския залив в същия ден.

„Морска администрация“ ще осъществява постоянен контрол и координация по време на цялата операция, като ще бъдат предприети всички необходими мерки за безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда.

За изпълнението на операцията правителството е осигурило 1,2 млн. лева. Миналия петък танкерът „Кайрос“, плаващ под чуждестранен флаг, заседна край Ахтопол. След заседание на Областния кризисен щаб по бедствия и аварии бе потвърдено, че няма данни за екологични последици.