Стар канал застрашава пристанищен терминал във Варна-Запад

Затворници разчистват опасни дерета във Варненско

Областната управа ще следи с дрон за разливи и незаконно къмпингуващи

Стар канал в промишлената зона на Девня застрашава със заливане при порой терминал в пристанище Варна-Запад. Това установи възложена от областния управител проф. Андрияна Андреева проверка на проводимостта на речните легла в неурбанизирани територии, извършена от междуведомствена комисия в 5 общини от региона.

Т.нар. Бял канал отвежда повърхностните води от заводите „Агрополихим“ и „Солвей Соди“. Част от него е покрита и минава под пътя и жп линията Варна-София, но в съседство с порта каналът е открит. Бетоновата му облицовка не е ремонтирана над 35 г., а дефектите по нея не могат да се видят заради избуялата растителност, установила проверката. Че участъкът е компрометиран, говорят сигналите за наводняване на терминала, които подават от пристанището след обилни дъждове. През 2022 г. от „Агрополихим“ направили проект за ремонт на съоръжението, но въпреки исканията към Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС средства за реализацията му до момента не са отпуснати. „За следващата година настояваме за бюджет от 400 000 евро за поддържане на проходимостта на речните легла, а от завода имат готовност да актуализират проекта“, каза проф. Андреева.

Тя и експертите от комисията отчетоха, че с доброволния труд на затворници и с общинска техника наскоро е било почистено преминаващо през Белослав дере, което миналата година наводни града. По същата схема тече акция за разчистване на друго обрасло дере в Община Аксаково преди с. Долище. Преди 10 г. при преливане на иначе плитката р. Батова то два пъти наводни стопански дворове, където се отглеждат животни и има пчелни кошери. Прегледът на останалите 9 обекта в региона не е установил сериозни проблеми.

За да следи проводимостта на деретата и речните корита, до дни областната управа ще разполага с дрон, закупен с 27 000 лв. Предстои обучение на служители във ВВМУ, а от началото на 2026 г. дронът ще помага и при оценка на щетите от пожари и морски разливи. Ще се ползва също при летните проверки за незаконно къмпингуващи, уточни проф. Андреева.