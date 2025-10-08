Започва цялостно обновяване и модернизация на Националната система за мониторинг на въздуха

Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, както и системата за предаване на данни за качеството на въздуха в реално време, ще бъдат изцяло обновени и модернизирани до края на 2029 г., съобщиха от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

Програмата е с бюджет 15 млн. швейцарски франка по Швейцарско-българската програма за сътрудничество.

С изпълнението на програмата ще стане възможно информацията за качеството на въздуха да се предоставя още на ранен етап за широката общественост, местните власти, научната общност, неправителствените организации, лицата, вземащи решения, и всички заинтересовани страни. Ще бъдат изградени функционалности за почасово отчитане на всички налични актуални измервания за ключови замърсители и предоставяне на информацията на гражданите с индекс за качество на въздуха, каквито са изискванията на новата европейска директива за качеството на атмосферния въздух.

Изпълнението започва с анализ, който да определи техническото състояние на станциите, включени в Националната система за мониторинг на качеството на въздуха, за да се провери необходимостта от обновяване и допълнително оборудване. Ще бъде направена оценка на текущото състояние на всички автоматични измервателни станции (АИС) на територията на страната, която включва преглед на цялото оборудване за вземане на проби и измерване на нивата на контролираните атмосферни замърсители, наименование и местоположение на станцията. Станциите, предложени за пълна подмяна, ще бъдат приоритизирани.

Следващите етапи предвиждат реалната замяна на старите автоматични станции за качество на въздуха с нови, доставка и инсталиране на нови, напълно оборудвани станции за автоматично предаване на данни в реално време и на индивидуални автоматични устройства за мониторинг в някои от съществуващите автоматични измервателни станции. Ще бъде разработена и интегрирана информационна система, както и лесно за ползване мобилно приложение за оценка на риска от замърсяване на въздуха, което ще предоставя данни в реално време за обществеността, властите и неправителствените организации.