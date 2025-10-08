До 7500 лв. може да получи едно семейство, пострадало от наводненията, каза социалният министър Борислав Гуцанов

Още по темата: Затвориха "Елените", в Царево призоваха за евакуация 06.10.2025 12:20

До 7500 лв. може да получи едно семейство, пострадало от наводненията, съобщи на брифинг министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

„По 3000 лв. ще се дават като допълнителна подкрепа за пострадалите семейства от наводненията. Трябва жилището им да бъде законно построено и е да е единствено жилище, в което да живеят. Освен тези 3000 лв., има още по 1914 лв., тоест сумарно помощта става близо 5000 лв. Може да се кандидатства за още 2500 лв. за повредена покъщнина – телевизори, перални, печки и т.н. Помощта, която може да получи едно пострадало семейство, е в рамките на 7500 лв. Всичко ще бъде за сметка на бюджета на Министерството на труда и социалната политика“, уточни министърът.

Борислав Гуцанов посочи, че сумите не са големи, но това са възможностите на министерството.

Всички хора, които отговарят на условията, могат да кандидатстват за помощта веднага. Изплащането също може да стане веднага след оформяне на документацията, разясни министърът.

Той обяви, че на следващото заседание на Министерския съвет предстои да бъде гласувана подкрепа за семействата на загиналите хора. Вероятно сумата ще бъде 15 000 лв., стана известно от думите на министъра.

„Разбираме, че мъката няма как да бъде потушена със средства, но поне да видят, че държавата застава зад тези семейства“, каза още Гуцанов. Министърът съобщи също, че се работи по програма за безработни хора, които да бъдат включени в почистването на дерета и обезопасяване на обекти, сухи реки и други.

На заседанието на Министерския съвет днес премиерът Росен Желязков изрази своите и на цялото правителство съболезнования към семейството на Стефан Иванов, служител на "Гранична полиция", който загина при наводнението в Елените, както и на всички загинали при природното бедствие.