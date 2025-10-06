Затвориха "Елените", в Царево призоваха за евакуация

Още по темата: Четири жертви на потопа в "Елените" 05.10.2025 11:35

Областният управител на Бургас Владимир Крумов активира системата BG-Alert за района на вилно селище "Елените", което водната стихия помете на 3 октомври. В следващите часове всички ще получават съобщение за очаквани отново големи количества дъжд. От 15:00 часа в понеделник достъпът до курорта се ограничава.

В Царево също съобщиха, че ще включват системата BG-Alert с предупреждение за опасно време поради данни за влошаване на метеорологичната обстановка в следващите няколко дни. От кметството призоваха всички жители и гости, които обитават жилища в заливаеми зони на територията на цялата община да напуснат домовете си от днес до четвъртък. Ако нямат къде да се настанят, могат да се обърнат към общинска администрация за съдействие и настаняване.

Община Царево ще изиска от МОСВ да се назначи комисия, която да установи причините за големия разлив на реки и сухи дерета от територии извън населените места към урбанизирани такива. Анализът показва, че деретата в Лозенец, Арапя, ПСОВ Царево, река Черна, р. Нестинарка и др. се разливат много преди да навлезнат в урбанизирани зони и са необходими сериозни действия за тяхната корекция. При влошаване на обстановката от утре ще бъдат обявени не учебни дни за училища и детски градини. Общинският щаб ще заседава без прекъсване.