Даниел Митов: Най-сигурната обмяна на левове в евро е чрез банковите сметки

Влизането в Еврозоната ще повиши доходите, увери варненци президентът на КНСБ

Най-сигурният начин за обмяна на левовете в евро е чрез внасянето им по банкови сметки. Това каза във Варна вътрешният министър Даниел Митов, който заедно с представители на министерствата на труда и социалната политика, туризма, отбраната, НОИ, КЗП, КФН и други институции се включи в информационна среща за въвеждане на еврото. Неин домакин бе областният управител проф. Андрияна Андреева. Внасянето на левове в банкова сметка гарантира, че те ще бъдат обменени по точния курс и предпазва от различни измами, обясни Митов.

Той увери, че полицията поддържа комуникация с Български пощи, като до момента с техни представители в малките населени места и с банкови служители са проведени над 2500 работни срещи. По думите на Митов носенето на пари в кеш крие риск от среща с престъпници, но за обменящите левове по този начин ще бъде осигурена охрана от сили на жандармерията и полицията.

„В малките населени места ще има засилено присъствие на органите на реда, работим с местните власти да предупреждават хората кога е сигурно да обменят парите си в брой“, добави министърът на вътрешните работи.

Той припомни, че има опити за фалшифициране на евробанкноти, но до момента те се контрират ефективно. От началото на годината са образувани 170 досъдебни производства за хакерски атаки и финансови измами в интернет, отчете Митов. И допълни, че за защита на хората от измами са сформирани 31 екипа в областните дирекции на полицията, които ще отработват постъпилите сигнали.

На срещата в Юнашкия салон присъстваха представители на различни съсловни организации и граждани. Дойдоха и противници на въвеждането на еврото. Те носеха плакати и обвиниха властта, че решава вместо хората, ликвидира националната валута и отново настояха по темата да бъде проведен референдум.

„Българският лев е бил независима валута само 7 г. и това приключи с хиперинфлацията“, контрира президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той обясни, че синдикатът подкрепя влизането на България в Еврозоната, защото това ще ускори конвергенцията на доходите. „Доказано е с факти в други страни във валутен борд като нашата. Литва, например, за 10 г. заплатите се удвоиха след приемането на еврото. Но настояваме цените да са под контрол. Наблюдаваме 21 стоки в 600 търговски обекта в цялата страна. В България цените на млечните продукти са най-високи в ЕС, но те растат през последните 5 г. и не еврото е виновно, а липсата на читаво управление, което да ги контролира. Очакваме КЗК най-накрая да санкционира търговските вериги, които въвеждат големи надценки“, подчерта Димитров.