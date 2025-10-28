Бездомно куче става актьор в постановка на Русенския театър

Артисти подкрепиха инициативата на Община Варна „Осинови порода любов“

Един от питомците на общинския приют за безстопанствени кучета в с. Каменар ще стане актьор. На 3 ноември бездомничето ще се качи на сцената на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ във Варна и ще партнира на трупата на Русенския театър в постановката „Странна случка с куче през нощта“ по световния бестселър на Марк Хадън, чийто режисьор е Боян Иванов.

Инициативата за участие на четириногото в спектакъла е част от кампанията „Осинови порода любов“, която артистите от Русе приеха присърце, съобщиха от приюта с апел към публиката да подкрепи изкуството и благородната кауза за осиновяване на бездомни кучета. В момента половината от настанените в базата в с. Каменар животни са бебета и подрастващи на възраст под 1 година. Те бързо могат да се адаптират към нова домашна среда, ако бъдат осиновени.