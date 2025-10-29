Столична община подписва с турската фирма „Норм Санаи“ за Зона 4, прекратява поръчката за Зона 3 и възлага Зона 6 на “Софекострой” ЕАД

Столична община обяви днес решението на комисията по мегапоръчката за чистотата в София - за три от седемте обявени позиции. Докладът на вътрешната комисия за избор на изпълнители по три от позициите на поръчката е изпратен тази вечер към Агенцията за обществени поръчки, очаква се решението да бъде видимо на сайта всеки момент.

-За Зона 6, районите “Люлин” и “Красно село”, договорът изтече на 4 октомври - обществената поръчка се прекратява, поради липса на конкуренция. Планът на общината е да възложи официално дейността на “Софекострой”, след изтичане на сроковете за обжалване.

-За зона 4, райони „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“, договорът изтича на 7 януари 2026 г. Решението е да се подпише договор с турската фирма “Норм Санаи”.

-За зона 3, райони, „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, договорът изтича на 1 декември 2025 г. - решението е да се прекрати процедурата поради липса на класирани кандидати.

Тази година изтичат 7 от договорите с фирмите за почистване и сметосъбиране на 20 от 24 района на София, което налага да бъдат подписани нови споразумения. Столична община обяви в началото на юни обществените поръчки с обща прогнозна стойност: 515 473 737 лева с ДДС за петте години.

Обществената поръчка за Зона 6, районите “Люлин” и “Красно село” се прекратява

Предистория:

Столична община обяви на 4 октомври кризисна организация на сметопочистването в районите “Люлин” и “Красно село”, след като договорът за тази зона изтече преди да бъде подписано ново споразумение. До това се стигна след като кметът на Столична община Васил Терзиев отказа да подпише договор с единствения останал кандидат. Мотивът: да бъдат предпазени столичани от последствията при необосновано високата цена, предложена от класирания кандидат.

Поръчката е прекратена по целесъобразност, тъй като Общината не може да си позволи да подпише договор при цена, която е в пъти по-висока от бюджета за дейността на годишна база.

От своя страна общинското дружество “Софекострой” ЕАД с принципал Столичния общински съвет се оказа в неспособност да поеме дейностите по чистота в двата района, поради липса на капацитет.

Така кризисната организация беше поета от Столичното предприятие за третиране на отпадъци, което е на директно подчинение на кмета.

Впоследствие Столичният общински съвет прие доклада на Васил Терзиев, с който се даде съгласие дружеството “Софекострой” да вземе заем в размер до 9 млн. лв. за повишаване на капацитета си. Така в хода на организацията, в кризисния щаб се включи и “Софекострой” ЕАД, което поетапно поема част от маршрутите и дейностите.

Какво следва оттук насетне:

След официалното прекратяване на обществената поръчка, което е в ход, Столична община ще възложи на “Софекострой” ЕАД да поеме изцяло сметопочистването в “Люлин” и “Красно село” с петгодишен договор и на цена, за която предстоят преговори - в рамките на предвиденото от общината и съгласно бизнес плана, който Столична община очаква дружеството да представи. Това ще се случи незабавно след като дружеството заяви готовност да поеме дейността.

В момента “Софекострой” изпълнява всички дейности по чистотата в район “Красна поляна”, който се намира между “Люлин” и “Красно село”.

За зона 4, райони „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“ Столична община взе решение за избор на изпълнител - турската фирма “Норм Санаи”

Столична община взе решение да подпише договор с единствения класиран за четвърта зона кандидат - турския консорциум “Норм Санаи Юрюнлери Ималят ве дъш Тиджарет Лимитед Ширкети - клон София КЧТ” (“Норм Санаи”). Фирмата е и единственият останал чуждестранен участник в поръчката, след като другата турска компания, се оказа с отнет лиценз, което стана ясно в предходния етап на процедурата.

Офертата на “Норм Санаи” за извършване на дейностите по чистотата и зимното почистване в „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“ за следващите 5 години е 45,7 млн. лв., при обявена от Общината прогноза за 59,9 млн. лв.

Общината прекратява и поръчката за зона 3, райони, „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, поради липса на класирани кандидати

Общината прекратява поръчката за зона 3, райони, „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, поради липса на класирани кандидати, след като единственият допуснат до отваряне на оферта кандидат „Сорико-Бакс“, противно на пазарната логика, не декриптира своето ценово предложение и така позицията остана без избран изпълнител.

Законът дава различни възможности на Столична община да проведе процедура по договаряне. Администрацията се готви и за кризисна организация в трите района - каквато беше въведена в “Люлин” и “Красно село”.