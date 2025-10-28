От 1 януари: Паркиране в Синята зона на Бургас срещу 1 евро

Сега престоят е 2 лева на час, сумата се закръгля

1 евро ще струва паркирането в Синята зона в Бургас след Нова година. Толкова ще е таксата за час престой и в Зелената зона от 1- ви януари, когато България вече ще е част от Eврозоната.

В момента цената за престой в двете зони в морския град е 2 лева на час или 1,02 евро. Сумата в евро се закръгля. Това решиха общинските съветници на редовната си сесия във вторник.

"По принцип, Синята зона в Бургас, работи от 9 до 19 часа всеки ден, без събота и неделя", припомни Пламен Димитров, управител на общинското предприятие "Транспорт" , пред Труд news.

Зелената зона е със същото работно време. В началото на лятото, през месец май обаче то се променя и става от 11 до 20 часа всеки ден, включително и през двата почивни дни на седмицата. Това работно време остава до септември, когато сезонът приключва.

По-голямата част от определените места за Зелена зона са край морето - до плажа, Морската градина и в жилищен комплекс "Лазур", който е на метри от брега. Там обикновено паркират хората, които плажуват и са по крайбрежните алеи или посещават заведенията до морето.

"Броят на репатриращите машини - „паяците“, които контролират за спазване на реда при паркирането на автомобилите, е пет, а екипите на ОП „Транспорт“ са седем на брой", припомни Пламен Димитров.

Вчера, на сесията на съветниците, стана ясно, че има промяна в таксата за откупуване на гробни места в Гробищния парк. От 25 лева, тя става 25 евро. Таксата е увеличена, защото не е променяна от 2009 година, казаха съветниците.