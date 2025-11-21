Отбелязваме Деня на християнското семейство, ето какви са поверията и обичаите

Въведение Богородично за първи път се е отпразнувал като самостоятелен празник през 715 година

Отбелязваме празника Въведение Богородично - Деня на християнското семейство. Това е един от 12-е големи християнски празници, чествани и от православната, и от католическата църква.

На този ден отбелязваме въвеждането на тригодишната св. Дева Мария в Йерусалимския храм, посветена на Бога от праведните си родители - Йоаким и Ана. Светата Дева била поставена на първото стъпало и за почуда на всички, неподдържана от никого, тя се изкачила свободно по 15-те стъпала и се спряла на най-горното. Първосвещеник Захария - баща на св. Йоан Кръстител - я посрещнал, благославяйки я. Тя остава да живее там, за да се подготви за великото служение, за което е избрана - да стане майка на Богочовека – Господ Иисус Христос.

Въведение Богородично за първи път се е отпразнувал като самостоятелен празник през 715 година. През 543 година император Юстиниан Велики построил в Константинопол църква, посветена на Въведение Богородично. Според църковния ни календар празникът попада в периода на Коледните пости. На този ден вярващите приемат Свето причастие, а с него и нови сили за духовен растеж и борба със злото – в себе си и в света.

Според християнските традиции на този ден е хубаво цялото семейство да отиде заедно на църква,

да запали свещ и да се помоли за здраве, щастие и мир.

На обяд или на вечеря семейството се събира заедно, за да похапне вкусно и да благодари за всичко, което има в живота си.

На този ден обичаят наподобява този на Бъдни вечер, когато масата не се вдига, а остава цяла нощ да престои. Според поверието, Богородица влиза да хапне от трапезата и да благослови дома и семейството, което живее в него.

Някои народни поверия гласят, че на този празник можем да гадаем какво ще е времето през следващата година. Говори се, че ако времето е топло и слънчево, то зимата ще е тежка и люта, а пък лятото – сухо. Ако пък вали дъжд или прехвърча сняг, зимата ще е много снежна, лятото не толкова сухо и ще има богата реколта.

С решение на Св. Синод на Българската православна църква от 1929 г. празникът се чества и като Ден на християнското семейство и на православната християнска младеж.