Десетки варненци протестираха пред общината срещу Зелената зона

Недоволството не е заради цените, а заради липсата на места

Десетки варненци излязоха на протест пред общината срещу въведената от днес Зелена зона за платено паркиране в широкия център. Хората бяха категорични, че причината не са цените, а липсата на достатъчно места, което нарушава правата им.

Те припомниха, че броят на жилищата в седемте района в обхвата на зоната е в пъти по-голям от разчертаните паркоместа и обясниха, че ще трябва да водят войни помежду си, за да оставят колите си сравнително близо до местата, където живеят.

По-голяма част от протестиращите бяха от кв. "Чайка", където недоволството зрее от много време. Такова има и в съседния кв. "Левски", а жители на района над него вече се оплакаха от струпване на автомобили дори в зелени площи заради безплатния режим.

Организаторите на протеста от инициативен комитет "Активни граждани на Варна" отново настояха Зелена зона да бъде спряна незабавно, докато не се проведе реално обществено обсъждане, на което са се вземат алтернативни решения. Другото искане е първо да бъдат изградени буферни паркинги, а после да има режим на платено паркиране.



