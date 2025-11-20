Напрежение пред общината: Протест срещу скъпото паркиране в София

Гражданите блокираха ул. „Московска“ и призоваха общинските съветници да излязат

Протестиращи се събраха пред Столичната община с искане за оттегляне на мерките, с които се разширяват платените зони за паркиране и се увеличават цените и абонаментите.

Събралите се блокираха ул. „Московска“ и призоваха общинските съветници да излязат и да обсъдят промените. Те посочиха, че през последните години не е изграден нито един нов общински паркинг и изразиха недоволство от лошото състояние на пътната инфраструктура в София.

„Нашето основно искане е предложенията да бъдат върнати от областния управител, съветниците да гласуват против и да се излезе с конкретен проект, в който ясно е описано къде ще бъдат вложени средствата“, каза пред медиите Мариян Ташев, създател на Facebook група срещу промените. Той добави, че протестите ще продължат и през уикенда.

Александър Бойков, друг организатор на демонстрацията, подчерта, че инициативата е изцяло гражданска и няма политическа обвързаност. В района на протеста има засилено полицейско присъствие.

Протестите няма да се ограничат само в днешния ден. В събота от 12:00 часа е планирано блокиране на моста “Чавдар“ в столичния квартал "Суха река", а в неделя от 13:00 часа – ново събиране пред Столичната община за хората, които не могат да присъстват в работен ден.