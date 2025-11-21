Започват информационни събития във връзка със строително-информационното моделиране

Стартират информационни събития за популяризиране на изпълнението на Инвестиция C10.I6 „Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително-информационното моделиране (СИМ) в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България“ по НПВУ. Първото ще се проведе на 26 ноември 2025 г. в София, а следващите ще са в страната. На тях, на място и онлайн, специалисти от бранша ще могат да получат повече информация за Building Information Modeling или BIM, какъвто е терминът за строително-информационно моделиране в международната практика.

Целта е да се създадат условия за внасяне, съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разработени в СИМ среда. Така ще се подобри координацията между всички специалности по частите на инвестиционния проект, а откриването на конфликтни места по време на проектирането ще бъде по-ефективно.

Благодарение на инвестицията ще се създаде софтуерна инфраструктура за работа със СИМ проекти в процесите по одобряване на инвестиционни проекти, разрешаване на строителство и въвеждане в експлоатация, както и Национален модел за СИМ/BIM – общ стандарт с единни правила, файлови шаблони, изисквания към цифровите модели и интерактивни ръководства. Администрацията ще бъде подкрепена чрез осигуряване на хардуер и софтуер за 300 работни места и повишаване на квалификацията на експертите. Други основни дейности в рамките на инвестицията са създаването на уеб-базирана платформа с онлайн обучения, ръководства, ресурси (библиотеки, шаблони, формуляри) и инструменти за оценка на цифровата зрялост, както и сътрудничество с университети за разработване на обучителни програми, свързани с Националния СИМ модел и управлението на СИМ проекти.