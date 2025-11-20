Протестите няма да спрат промените в паркирането

Още по темата: Напрежение пред общината: Протест срещу скъпото паркиране в София 20.11.2025 17:36

Реформата ще доведе до ред и ще спре безразборното спиране, твърди кметът на София Васил Терзиев

Метрото е стратегически приоритет за столицата

Протестите няма да спрат разширяването на платените зони в София, заяви пред медиите столичният кмет Васил Терзиев.

Той бе категоричен, че реформата в паркирането в столицата е наложителна, защото ще доведе до ред, ще спре безраборното паркиране в зелени площи, ще улесни паркирането за жителите на зоните и ще донесе допълни средства в системата. Терзиев подчерта, че част от тези средства ще се връщат обратно в кварталите със синя и зелена зона и ще отиват за облагородяване на т. нар. кални точки - места за паркиране в зелени площи, които към момента са нерегламентирани, и за осветление.

Столичният кмет представи първия от осемте нови метровлака “Шкода”, които ще бъдат пуснати по линия 1, 2 и 4 на софийското метро от средата на 2026 г. и ще заменят най-старите руски влакове.

Събитието се проведе в депо “Обеля”. На него присъстваха изпълнителният директор на “Метрополитен” ЕАД Николай Найденов, представители на Skoda Group, както и посланикът на Чешката република в България Мирослав Томан.

Директорът на “Метрополитен” обясни, че пускането на новите влакове ще намали интервалите на движението по съответните линии. Очаква се до края на 2025 г. да бъдат доставени вторият и третият влак за тестове в реални условия след приключването на изпитанията в Чехия. След това постепенно ще пристигнат останалите пет влака. А последният, осми влак, ще бъде доставен през май 2026 г., когато ще започне и поетапното въвеждане на новите мотриси в експлоатация. Новите влакове са съставени от четири вагона, без прегради, където пътниците ще могат да се движат свободно.

Кметът на София коментира, че метрото е стратегически приоритет за столицата и че модернизирането на влаковия парк, докато тече едно от най-големите разширения, е критично важно, за да се гарантира сигурно и качествено обслужване на разширяващата се мрежа. “Новите метровлакове, които представяме днес, са важна стъпка към по-модерна, по-европейска и по-устойчива градска мобилност. Това е част от усилието ни да обновяваме инфраструктурата с дългосрочна визия, да прилагаме добрите практики и да гарантираме, че пътуването в София е удобно, надеждно и предвидимо,” заяви Васил Терзиев.