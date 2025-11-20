“Свобода за политическите затворници”: Огромен протест пред НС (ВИДЕО)

Движението в района на „Триъгълника на властта“ е временно спряно,

Пред Народното събрание в София се провежда протест под надслов „Свобода за политическите затворници“. Граждани се събраха, за да изразят недоволството си срещу съдебния произвол.

Събитието бе организирано от „Продължаваме промяната“ и беше провокирано от преместването на кмета на Варна Благомир Коцев и бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов от ареста в затвора. Протестът получи подкрепата и на депутати от „Демократична България“.

