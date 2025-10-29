Свлачище на пътя между София и Перник: Засегната е къща, точно под пътя

Свлачище на пътя между София и Перник заради проливните дъждове през последните дни. Земната маса се е свлякла в района на Владая и е засегнала къща, разположена непосредствено под пътя.

Сигналът е подаден от местния жител Димитър Ласков, който пръв е забелязал, че настилката започва да поддава. По БТВ той разказа:

„В понеделник сутринта видях, че пътят се свлича, а водата се стичаше директно в двора. Обадих се на 112 и сложих предупредителен триъгълник, за да спра колите“, разказа той. По думите му е съществувала реална опасност цялото трасе да се срути.

На място пристигнали екипи на Агенция „Пътна инфраструктура“, които временно укрепили терена и ограничили движението.

„Насипаха скална маса, но тя отново се свлече. Обещаха комисия, но до момента никой не е дошъл“, допълни Ласков.

Кметът на Владая Цветанка Здравкова заяви, че щетите по пътя са сериозни – свлачището се простира на около 200 метра.

„От осем шахти по трасето работят едва две. Проблемът е дългогодишен и изисква спешна намеса. Пътят е републикански и АПИ трябва да поеме пълна отговорност. Тук минава целият трафик за София“, подчерта тя.

От район „Витоша“ потвърдиха, че има активно свлачище и е необходимо незабавно укрепване.

В писмената позиция на АПИ се посочва, че на място е въведена временна организация на движението и участъкът е бил укрепен още в понеделник, 27 октомври. „Пътят е обезопасен и трафикът е възстановен. Предстои оглед от експерти и изготвяне на дългосрочен план за укрепване“, съобщиха от агенцията.