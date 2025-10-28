Мистериозни червени светкавици осветиха небето над София (СНИМКИ)

Снощи, 27 октомври, между 19:00 и 21:00 часа местно време, от терасата си в София наблюдавах няколко червени спрайта, пише Светльо Иванов, цитиран от Meteo Balakns. Въпреки че бурите, които са ги генерирали, са били на около 460 км от столицата, над западните части на Турция, светкавичните явления са били видими у нас.

Червените спрайтове са краткотрайни светлинни феномени в горната атмосфера, които възникват високо над мощни гръмотевични бури. Те изглеждат като червеникави, често разклонени светкавици и се появяват в мезосферата, на височина между 50 и 90 километра.

Спрайтовете се причиняват от електрически разряди между буреносните облаци и йоносферата и обикновено продължават само няколко милисекунди.