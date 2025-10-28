Показват макет на османски кораб, потънал в Черно море

В Бургаския музей ще бъде показан макет на османски древен кораб, потънал на 300 метра дълбочина в Черно море. Той е направен, след възстановка на останките му. Корабът ще бъде показан в рамките на Международния ден на Черно море – 31 октомври, когато в Природонаучен музей при РИМ – Бургас, ще бъде подредена изложба „Черно море – уникално и непознато“.

Седем табла запознават посетителите с някои не толкова известни факти, свързани с нашето море и крайбрежие, подкрепени от научни данни, артистични диаграми и фотографии. Показани са 3D макет на дъното на морето, експонирани са скални образци, чието разрушаване се свързва с произхода на пясъците по нашите брегове.

С изложбата се обръща внимание на обществото към проблемите на Черноморския басейн и начините за неговото опазване като една от най-уязвимите морски екосистеми в света.