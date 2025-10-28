ПСС предупреждава: Не са добри условията за туризъм по планините

Условията за туризъм в планините в момента не са безопасни, предупреждават от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст. Времето е студено, ветровито, облачно и мъгливо, като във високите части термометрите показват отрицателни стойности. След последните валежи се е образувала нова снежна покривка, а терените са хлъзгави и неподходящи за разходки.

При вчерашната спасителна акция от отряда на ПСС в Банско бе оказана помощ на турист, който се е озовал в затруднение в местността Джамджиев ръб. Спасителите посочват, че инцидентът се дължи на подценяване на атмосферните и теренни условия. За безопасното му изкарване е било необходимо използването на въжета и „котки“, а след това човекът е придружен до хижа „Вихрен“.

Според Националния институт по метеорология и хидрология облачността над планините ще бъде значителна, с валежи от дъжд на по-ниските части и сняг над 1700 метра. Следобед се очаква спиране на валежите и разкъсване на облачността от северозапад на югоизток. Ще духа силен северозападен вятър, като максималната температура на 1200 метра ще достигне около 7°, а на 2000 метра – около 1°.