Какво се случи с водата във Велико Търново?

Около 300 души се събраха преди дни, настоявайки за компенсации и обяснение от ВиК „Йовковци“

От три седмици по чешмите във Велико Търново и околните населени места течеше мътна вода, което предизвика напрежение сред жителите и дори протест в града.

Около 300 души се събраха преди дни, настоявайки за компенсации и обяснение от ВиК „Йовковци“, докато местните власти раздаваха бутилирана вода на училища и детски градини.

Днес управителят на дружеството инж. Илиян Илиев увери по Нова, че водата вече е напълно безопасна за пиене и отговаря на всички норми.

„Водата във Велико Търново вече не е мътна. Тя е в абсолютно нормални параметри и всичко е наред“, заяви той в ефира на „Здравей, България“.

Причината за замърсяването е внезапно натоварване на пречиствателната станция след обилните дъждове между 8 и 10 октомври, които довели до свличане на почви и замътняване на язовир „Йовковци“.

„Никога досега не сме имали толкова високи стойности – над 60 единици мътност при обичайни около 30“, уточни Илиев.

По думите му пречиствателната станция е функционирала без технически проблеми, но не е била проектирана за толкова високи нива на замърсяване.

ВиК е в постоянен контакт с РЗИ, проби от водата се взимат на всеки два часа, а според експертите не е имало риск за здравето на хората, тъй като показателят за мътност не влияе пряко на качеството на питейната вода.