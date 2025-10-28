Каква е обстановката в София след обилния дъжд?

Преливане на реката в близост от бул. "Асен Йорданов" преди "Шипченски проход" най-вероятно е била причината за вчерашното наводнение на главния път, заяви пред БНТ Красимир Димитров, директор на Дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столична община.

По думите му реката е навлязла в канализацията, след което е започнала да извира от шахтите.

"В нашия дежурен оперативен център получихме над 40 сигнала, които са свързани с дъжда, завиряване на пътни участъци. Наблюдаваме сензорите на 30 участъка на реките в София, тъй като имаше голямо покачване около и над 1 метър, но благодарение на плановото и аварийното почистване, което извършва Столична община, нямахме никъде излизане на реки от коритата. Според мен причината не е в непочистените шахти, не е в огромното количество дъжд, защото дъждът беше наистина продължителен, но не е с такъв дебит, в който да не поемат дъждоприемните шахти в София", коментира Красимир Димитров.

Допълни, че се извършва постоянен обход на 10 критични точки, на които се изпращат екипи за наблюдение.