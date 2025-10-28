Почина ключова фигура от ГЕРБ

ЕРБ загуби един от своите всеотдайни и ерудирани лидери. Напусна ни инж. Рашо Първанов — дългогодишен ръководител на партийната структура на ГЕРБ в Козлодуй, общински съветник от групата на ГЕРБ и ръководител на експлоатацията на ядрени блокове 1–4 в АЕЦ „Козлодуй“. Новината съобщи народният представител Красен Кръстев.

„Рашо Първанов беше отдаден на работата си и със своя авторитет беше високо ценен от всички представители на партията, както и от своите колеги в атомната столица“, написа Кръстев.

Кръстев добави: „Ще го запомним с благия му нрав, с предаността му към каузата и подкрепата, с които остава пример за всички нас“.