Аварирал тир запуши движението в Прохода на Републиката

Временно движението при 35-ия километър на Прохода на Републиката в посока Гурково се осъществява двупосочно в една лента, съобщават на сайта си от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Причината е аварирал тежкотоварен автомобил.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция", допълват от АПИ.

Тир е аварирал на остър завой, като е застанал напречно на платното и затруднява преминаването на останалите превозни средства. Чака техника за изтеглянето му.

Няма данни за пострадали, но движението в района остава затруднено.