Четири жертви на потопа в "Елените"

В Царево се готвят за нов порой

Четири жертви взе невиждания потоп в курорта "Елените", заради поройния дъжд, който се изля край морето. Освен граничния полицай Стефан Иванов, на 58 години, багериста Цанко Х., родом от село Тънково и все още неидентифицирания мъж, заварен от приливната вълна в дома си, четвъртата жертва е Елена от Санкт Петербург. Жената е живеела с децата си във вила.

Тялото й е намерено в руините, след като съпругът й подал сигнал, че няма връзка с нея. Той се прибрал по спешност в България от Санкт Петербург, когато разбрал за водното бедствие в Бургаска област. Показал е на спасителен екип къде се намира вилата им. Със специализирана техника спасители стигнали до мястото, открили тялото, затрупано от кал и отломки от дървета.

В момента в +Елените" продължава разчистването след бедствието. В Царево пък се готвят за нови поройни дъждове. Заради прогнозата за голямо количество дъжд, приоритетно се чистят всички опасни участъци, които са с нарушена проводимост след дъжда от 3 октомври. В неделя, тежжка техника ще влезе и на територията "Арапя", казаха от кметството. Центърът за спешна медицинска помощ в града отново се е преместил в основната си сграда, след като електрозахранването там е възстановено. Около 48 часа, спешните медици се помещаваха временно в сградата на противопожарната служба.

Щетите, които потопът нанесе по инфраструктурата в община Царево, са за над 50 милиона лева.