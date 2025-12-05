По-голям леден парк в София тази зима

Пързалката ще работи поне до 15 февруари

Леденият парк в София тази зима се разширява с още един декар. Паркът има три ледени полета и множество алеи. Разположен е на площ от 13 000 кв. м., от които 5 000 кв. м. са ледено поле - с един декар повече от миналата година.

Ледените полета са свързани с широки алеи с дължина над 1 км. Пързалката се намира се в Княжеската градина срещу СУ “Св. Климент Охридски”. Тя бе открита с церемония и изпълнения на млади таланти във фигурното пързаляне. Ще работи за четвърта поредна година с подкрепата на Столична община и Фондация “София - европейска столица на спорта” поне до 15 февруари.