На учение: НАТО отличи България за национална реакция при кибератаки

България тества готовността си за мащабни кибератаки в рамките на учението NATO Cyber Coalition 2025, а националният ни екип получи отличие от Алианса за готовност за отразяване на кибератаки.

Това се случи по време на симулации на координирана национална реакция при киберинциденти, по време на обучение на NATO Cyber Coalition 2025. В обучението участва и междуведомствена оперативна група, в която са включени НЕРИКС-GOVCERT, секторни екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност, дирекция киберпрестъпност в ГДБОП, ЕСО (Електроенергиен системен оператор), ДАНС, Министерство на отбраната, както и експерти от националния системен интегратор – „Информационно Обслужване” АД, съобщиха от Министерство на електронното управление.

"Благодарение на добрата техническа реакция и координация между различните екипи по време на обучението беше защитена критична инфраструктура, възстановено беше електроснабдяването още в първия час на атаката, осигурена беше и непрекъсваемост на захранването в хода на кибератаката, с което се показа адаптивността и подготовката на българския екип", се посочва в информацията.

По време на симулираните три различни инцидента НЕРИКС, със подкрепата на СЕРИКС и „Информационно обслужване”, разпределиха ресурси и координираха отговор на следните инциденти:

- Мащабен, трансграничен киберинцидент срещу електроснабдителни мрежи на държави членки на НАТО

- Значителен киберинцидент в национална система за резервни копия и високо усъвършенствана държавно спонсорирана заплаха.

За извършване на пълноценна защита на дигиталните активи на България, междуведомствена оперативна група, координирана от НЕРИКС, си сътрудничи на международно стратегическо, оперативно и техническо ниво със съюзници от НАТО, обменяйки двустранно информация за извършените атаки.