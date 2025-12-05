За денонощие във Варна: Заловиха двама шофьори без книжки

Автор: Даниела Фархи, "Труд news", Варна
България

Единият бил дрогиран, другият отказал тест

Двама шофьори без книжки заловиха пътни полицаи от Варна за едно денонощие, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Късно вечерта в четвъртък патрул спрял за проверка автомобил, управляват от 22-годишен жител на Попово. Младежът се оказал неправоспособен, а тестът му за наркотици отчел, че е употребил канабис. Затова по случая било образувано досъдебно производство.

Часове по-рано в местността Боровец униформени засекли 44-годишен софиянец, който също карал кола, без да има книжка. Мъжът категорично отказал да се подложи на полеви тест за дрога, не пожелал и лабораторно изследване, а справка установила, че прави това повторно. Срещу него е образувано бързо полицейско производство. За денонощие в ареста в Провадия е пратен и 20-годишен водач, който при проверка представил фалшива канадска книжка.

