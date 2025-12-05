Безплатни автобуси в Бургас за Никулден

Градският превозвач "Бургасбус” пуска безплатни автобуси за 6-ти декември, Никулден – деня на Свети Николай Чудотворец и празник на Бургас.

За да могат повече хора да се включат лесно и с настроение в богатата празнична никулденска програма, Община Бургас и „Бургасбус” ще направят жест към жителите и гостите на града, като след 10:00 ч. във всички линии от вътрешноградския транспорт пътниците ще могат да се возят безплатно, включително и до последните редовни курсове за деня.

При необходимост, дружеството има готовност и да пусне допълнителни курсове по основните градски линии.Освен това, в събота, 6 декември, паркирането в синята и зелената зона ще бъде безплатно.