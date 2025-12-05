Почина поетесата Ружа Велчева

Великотърновската поетесата Ружа Велчева е напуснала този свят, съобщиха нейните близки.

Ружа Велчева е родена на 22 август 1946 г. в Павликени, но от 1956 г. живее във Велико Търново. Инженер по професия и поет по душа.

Носител на Първа награда за поезия в Националния конкурс „Свищовски лозници" и на юбилейния 15-и конкурс на името на Никола Вапцаров, организиран от НЧ"Н. Вапцаров" – София, втора награда за хайку в Международния поетичен конкурс в Мелник, първа награда за разказ в международния литературен конкурс „Изящно перо" на Салона за българска духовност и култура – Чикаго, първа награда за разказ и трета награда за стихотворение в Националния литературен конкурс на НЧ "Хр. Смирненски" – София, първа и специална награда за разказа „Щастлив на дъното" на е-сайт „Червеният ездач", специална награда за криминален разказ от националния конкурс на НБ „П.Р .Славейков" – В. Търново, както и много други национални награди от различни конкурси за поезия и проза.