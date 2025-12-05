Защитата на варненския кмет обжалва мярката му за неотклонение

Адвокатите искат гаранцията от 200 000 лв. да отпадне

Защитата на кмета на Варна Благомир Коцев обжалва определената му мярка за неотклонение "парична гаранция" от 200 000 лв., съобщиха от пресслужбата на Варненския окръжен съд. Адвокатите настояват или да не бъде определяна мярка за неотклонение за Коцев, или тя да бъде най-леката - „подписка“.

Предстои жалбата да бъде разгледана от Варненския апелативен съд. Тя бе внесена часове преди определената от окръжните магистрати гаранция на кмета да влезе в сила.

Благомир Коцев бе пуснат на свобода срещу 200 000 лв. на 27 ноември след близо пет месеца престой в ареста. Сумата бе събрана за пет часа от дарители чрез кампании на депутата от ПП-ДБ Манол Пейков и актьора Филип Буков. Същия ден в профила на Благомир Коцев във Фейсбук се появи съобщение, че когато гаранцията се възстанови, средствата ще бъдат дарени за смислени и обединяващи каузи.

На 13 ноември кметът, началничката на канцеларията му, двама общински съветници и бизнесмен бяха обвинени от Софийската градска прокуратура в общо 12 престъпления, свързани с подкупи и упражняване на принуда. Дни по-късно Върховният касационен съд прехвърли делото във Варна. Предстои съдия-докладчикът Светла Даскалова да насрочи дата за разпоредително заседание.