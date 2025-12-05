Терзиев: Приоритет на Столична община е образованието

Приоритет номер едно в бюджета на Столичната община за 2026 година е всичко, свързано с образованието, заяви кметът на София Васил Терзиев на представянето на рамката на проектобюджета за 2026 година на семинар в Правец.

"Нека да си спестим част от емоциите, които имахме покрай последния бюджет и да направим нещо наистина добро за града", каза Терзиев.

Той постави като най-важен приоритет в бюджета образованието - строителство и проектиране на детски градини, грижа за всяко едно дете, преобразяване на училищните дворове и преминаване към изцяло едносменен режим, създаване на спортни съоръжения във всеки квартал.

"Започваме с четири пилотни проекта, ще проектираме 10 нови съоръжения, които да покажат как би трябвало да изглеждат училищните дворове. Грижата за децата трябва да започва от образованието", посочи кметът.

Инвестициите в транспорта са вторият голям приоритет, който открои Терзиев. По неговите думи се предвижда подмяна на подвижния състав, разширение на метрото, изключително много инвестиции в релсов път, нови булеварди и улици, по които да се движат новите превозни средства.

Третата голяма тема в бюджета са кварталите на града. Разширява се програмата за осветление, продължава рехабилитацията на пътната мрежа, поддръжката на пътната маркировка, подмяната на тротоари, разширяват се програмите за рехабилитация на пътната мрежа, полагане на маркировка, утрояване на броя облагородени т.нар. кални точки. Ако сега облагородяваме около 30-35 кални точки, планираме догодина те да станат над 100, заяви Терзиев и допълни, че така ще бъде подпомогнато паркирането.

За паркирането се очаква да има голям пробив, свързан с изграждането на десетки нови паркинги. Това ще стане чрез публично-частни партньорства и няма да се финансират през бюджета, уточни кметът.