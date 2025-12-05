Безплатен курбан с 2 тона риба в Бургас

Хиляди порции с рибена чорба и риба на скара ще бъдат раздадени на днешния Никулден в Бургас. местните честват Деня на града с грандиозни тържества. Общината е осигурила два тона риба, а безплатен курбан ще получат и пенсионерите, абонати на Домашния социален патронаж.

Изнесени полеви кухни на Военноморска база Бургас ще има на седем пункта в Бургас.

Денят ще започне с тържествена литургия, отслужена от Сливенския митрополит Арсений, след което водено от него и кмета литийно шествие ще стигне до Моста, откъдето ще бъдат хвърлени венци и цветя в памет на загиналите моряци и рибари. По обед ще бъде осветена Никулденска трапеза до часовника, а градоначалникът Димитър Николов ще разчупи Никулденската пита, която ще покаже след наричане дали през идната година ще се родят повече момчета или момичета.

По обед всички именници се събират за т. нар. "златна снимка" пред Общината, която остава за поколенията в Държавния Архив.