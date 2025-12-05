Ударен от Украйна танкер бедства край Ахтопол

Свикаха Областния кризисен щаб по бедствия и аварии

Танкер дрейфува и е на косъм да заседне край Ахтопол. Морският съд е с десет членен екипаж на борда и е под либерийски флаг.

По непотвърдена информация, става въпрос за танкера Kairos, който миналата седмица беше атакуван от украински дронове недалеч от териториалните води на Турция. Проверка на "Труд News" в сайта Marine Traffic показа, че корабът действително е в морето, недалеч от Ахтопол.

Новината паникьоса местните, но от областната администрация увериха, че няма опасност за живота и здравето на жителите на област Бургас, нито данни за екологични последствия.

Извършва се постоянно наблюдение от брега, както и от въздуха, и към момента обстановката е напълно под контрол.

Десетчленният екипаж на кораба е в безопасност, с всички необходими предпазни средства, и с него е осигурена постоянна комуникация. По първоначална информация танкерът е празен и не превозва петрол. Пусната е дясната котва, а екипажът работи по спускането и на лявата за допълнително стабилизиране на плавателния съд.

Поради бурното море експертите са категорични, че всички активни действия, включително евакуация или допълнителни операции, следва да бъдат извършвани в светлата част на денонощието за максимална безопасност.

Областният кризисен щаб по бедствия и аварии провежда заседание и координира работата на всички компетентни институции. Хеликоптер на „Гранична полиция“ вече извършва въздушен оглед на района, а обследването се подпомага и от термокамери.

Всички ангажирани министерства са информирани и в готовност за предприемане на необходимите мерки при промяна в обстановката.