Взрив на танкер в Черно море (СНИМКИ)

Танкер без товар e избухнал в пламъци след експлозия в Черно море северно от Босфора, съобщи Ройтерс. По непотвърдена информация взрив е имало и на втори танкер в региона. И двата кораба са санкционирани заради участие в превоза на руски петрол след началото на войната в Украйна.

Инцидентът е засегнал танкера Kairos под флаг на Гамбия, който се е намирал на около 52 морски мили северно от Босфора, съобщи корабната агенция „Трайбека“. Според турската Дирекция по морски въпроси взривът е станал по-близо – на 28 мили от турския бряг. Корабът е плавал празен.

Агенцията посочва, че е възможно танкерът да се е натъкнал на мина и да е застрашен от потъване. Турските власти обаче съобщават, че екипажът е подал сигнал за „външен удар“, довел до пожар в машинното отделение. На борда е имало 25 души, част от които вече са евакуирани с помощта на близък кораб. По информация към момента всички са в добро състояние.

Източник, цитиран от Ройтерс, заявява, че втори танкер – Virat – също е претърпял експлозия източно от Kairos. И двата плавателни съда фигурират в списъка със санкционирани кораби, участващи в превоза на руски петрол след инвазията от 2022 г., отбелязва Ройтерс.

Корабоплаването през Босфора не е спряно.