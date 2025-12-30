Европейският съюз отправи предупреждение към Китай

Европейският съюз (ЕС) предупреди в изявление, че скорошните военни учения на Китай около Тайван повишават напрежението между двете страни на пролива и рискуват международния мир.

В изявление говорителят на Европейската комисия Анита Хипер подчерта, че мирът и стабилността в Тайванския пролив имат стратегическо значение както за региона, така и за глобалната икономика и сигурност. Тя призова всички страни да проявяват сдържаност и да избягват стъпки, които могат да доведат до по-нататъшна ескалация, като настоя за диалог между Пекин и Тайпе.

„ЕС има пряк интерес от запазването на статуквото в Тайванския пролив. Противопоставяме се на всякакви едностранни действия, които го променят, особено чрез сила или принуда“, заяви Хипер.