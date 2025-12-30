Кой лъже в името на войната?

За Зеленски украинските дронове към Новгород са „провокационна лъжа“

Разузнаванията на САЩ и другите страни от НАТО не потвърждават становището на Киев

Атаката на Киев срещу резиденцията на Путин

Вместо светът да посрещне Новата година с надеждата за скорошен мир в Украйна, очертала се макар и бледо след срещата в неделя във Флорида между Доналд Тръмп и Володемир Зеленски, оптимизмът по темата бе погребан докато Старата си стягаше багажа.

Защото Москва обяви в понеделник, че Киев е направил опит да взриви с ята от дронове резиденцията на Владимир Путин край Новгород и се закани да отмъсти жестоко и да преразгледа из основи участието си в преговорите за прекратяване на продължаващия вече почти четири години конфликт.

В украинската столица или може би от борда на държавния самолет, от който изглежда не слиза, Володимир Зеленски нарече веднага твърденията на Кремъл “провокационна лъжа”, чрез която Русия целяла да оправдае бъдещите атаки срещу палатите на властта в Киев и подготвяната от генералите й масирана ескалация на войната. Веднага очакващият мир свят съвсем логично си зададе въпроса кой, Москва или Киев, лъже в името на войната?

В първите си реакции мнозинството медии из Западна Европа определено се солидализираха със Зеленски, като без много да му мислят разязниха, че собствените операции “под чужд флаг” с цел “маскировка” на бъдеща военна агресия съвсем не били чужди на Москва.

После пък намериха доказателства на тезата на украинския президент в разминавания на обясненията на Кремъл по случая - първоначално министерството на отбраната на Русия било съобщило за двайсетина дрона, свалени в полет към Новгород, докато няколко часа по-късно те били станали 91 в официалното изявление на министъра на външните работи на Москва Сергей Лавров. Освен това никой не бил заснел с телефон летящите към резиденцията крилати бомби, както ставало обикновено при полетите им към други дестинации, нито пък бил показани по телевизиите останки от свалените безпилотни нападателни оръжия.

В същото време обаче редица медии се самоопровергаха в разбора си на ударените от руснаците според спътникова информация тук и там, но все в посока Новгород, дронове, чийто краен сбор дори надвишаваше този в изявлението на Сергей Лавров.

Независимо от това вестници като парижкия “Льо Фигаро”, римския “Република” и франкфуртския “Алгемайне Цайтунг” обясниха къде завоалирано, къде в прав текст, че с “дезинформацията” си Москва създавала неяснота, за да получи свобода на действие на всички нива, влияейки върху процесите на вземане на решения на противника. Като в полезрението й бил най-вече Белият дом, който трябвало да бъде накаран да се дистанцира трайно от Зеленски, изкаран “коварен и ненадежден” от Москва, която по този начин легитимирала брутален ответен удар и обтягала до скъсване крехката връзка между Вашингтон и Москва.

Но след като обявиха мълчанието покрай инцидента на Доналд Тръмп и на американските разузнавателини служби едновременно за “красноречиво” и за “обезпокоително”, някои от цитираните вестници и други всекидневници в Западна Европа попитаха: Възможно ли е сателити, прихващания на комуникации и всевъзможни кибер-шпиони да не са в състояние да отрекат или потвърдят атаката срещу Путин?

Още по-загадъчно според в. “Република” пък е мълчанието на европейските разузнавателни агенции, и това, че дори най-близките до Украйна правителства, отказват да заемат позиция. Тази ситуация - писа римският вестник - напомня за разрушаването на газопровода “Северен поток”, извършено през октомври 2022 г. от украински саботьори - модел на акция, който първоначално изглеждаше невероятен. А днес се смята, сякаш за да бъде оправдан Зеленски, че екипът на специалните части бил действал без знанието на президентството, убеден, че изпълнява мисия в името на светлото бъдеще на страната.

Възможно ли е нещо подобно да се е случило и с акцията, за която съобщи Кремъл? - попита “Република” и после обясни: “Операциите с дронове срещу руска територия се управляват от две тайни служби - военното разузнаване, ръководено от генерал Кирил Буданов, и цивилното - ръкодено от генерал Васил Малюк. Той е известен с прякора “Хрътката” и на него се приписва убийството на държавни чиновници в Москва, той е поел и отговорността за най-сензационните нападения срещу руски висши военни. Буданов на този етап изглежда много близък до президента и му се приписват политически амбиции, като например да замени Андрей Ермак като директор на президентската канцелария.

Малюк обаче стремглаво преследва кампанията за удари в сърцето на руската власт, от рафинерии до петролни танкери, независимо от последствията. Обстановката се усложнява и от факта, че отделните звена, натоварени с изстрелването на летящите бомби, действат в пълна секретност и със значителна автономност - те изключват с часове и дори с дни комуникации чрез радиовълни, като така успяват да скрият подготовката за нападенията. Дали някой от командирите пък не е интерпретирал коледните думи на Зеленски - “Всеки от нас се надява той да пукне!”/Путин, разбира се/ - като зелена светлина за повишаване на залозите?” - попита настоятелно в. “Република”.

Според медиите обаче в случая съществува и една “необичайна следа”. Всяка сутрин украинският “Telegram” канал “Dronebomber” публикува карта на нощните полети на родните безпилотни летателни апарати. Но вчерашната карта показвала рояк летящи бомби, насочени към Новгородска област, като обаче се виждала доста странно само първата част от полета.

Досега информацията винаги е била надеждна и завчера на картата ясно се били очертали вдигнати в полет две големи ята от дронове. Едното било насочено към Крим и вчера се появиха множество изображения на стоварили се върху военни съоръжения украински летящи бомби. Но нищо не се чуло или видяло за ятото, което се било насочило на север, където се намира Новгород.

Разбира се, световните агенции разнесоха веднага оценката на Доналд Тръмп за предполагаемата атака срещу резиденцията на Путин - “Това е нещо много лошо!” А най-тиражираният френски всекидневник “Льо Фигаро” публикува на интернет-страницата си видео от срещата на президента на САЩ със Зеленски във Флорида, след която господарят на Белия дом заявява: “На Украйна насилието никак не й е чуждо, тя също има в актива си много жестоки атаки!”