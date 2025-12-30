Труд
Световен дневен ред 2026 (Инфографика)
Автор:
Труд news
Свят
21:58
30.12.2025
21:44
30.12.2025
Европейският съюз отправи предупреждение към Китай
21:30
30.12.2025
Кой лъже в името на войната?
19:24
30.12.2025
Бивш френски посланик в Москва: Щом Тръмп каже, че е ядосан, това е тревожно
17:52
30.12.2025
Танкери се сблъскаха край Истанбул, обявена е тревога
16:52
30.12.2025
Над 53 000 земетресения са регистрирани в Турция през 2025 г.
14:55
30.12.2025
Ако Русия получи крилати ракети Hwasal-1 Ra-3 с еднотонна бойна глава от Северна Корея, какви заплахи би представлявало това?
22:03
29.12.2025
6000 души загинаха в резултат на големи земетресения през 2025 г.: Най-силното е било с магнитуд 8,8 по скалата на Рихтер
20:53
29.12.2025
Янис Варуфакис: В геополитическия шахмат през 2025 г. Европа играе пешка на губещата страна
Мнения
„Мръсната“ дума в отношенията ни със Скопие
09:00
30.12.2025
2 208
Костадин Филипов
Размерът на пенсията според поетия риск
08:30
30.12.2025
5 136
Стефан Кючуков
Новите жилища поскъпват най-много във Варна
07:00
30.12.2025
924
Стефан Кючуков
Факт - еврото е втората най-мощна валута в света
06:30
30.12.2025
2 059
Проф. Боян Дуранкев
„Тихомълком“ внасят у нас работници от ислямския свят
06:00
30.12.2025
31 991
Огнян Минчев
Годината на Тръмп, Урсула и Путин - размисли за 2025 и какво ни очаква
16:48
29.12.2025
1 034
Виктор Блъсков