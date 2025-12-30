Ако Русия получи крилати ракети Hwasal-1 Ra-3 с еднотонна бойна глава от Северна Корея, какви заплахи би представлявало това?

Според съобщенията, Русия може да получи крилати ракети Hwasal-1 във вариант Ra-3 от Северна Корея за използване във войната си срещу Украйна. Според ресурса OSINTTarfare, тези ракети са способни да носят бойна глава с тегло един тон на обхват от 130 до 250 километра, пише Defense Express.

Придружаваща оценка предполага, че ако държавата агресор наистина получи тези крилати ракети от КНДР, способността на Русия да поразява украинската инфраструктура ще бъде значително подобрена. Публикацията е илюстрирана със снимка от едно от изпитателните изстрелвания на севернокорейска крилата ракета от този тип.

Some Russian sources report that a variant of the North Korean Hwasal-1 Ra-3 strategic cruise missile, equipped with a 1-ton high-explosive warhead and an estimated range of 130–250 km, could be employed by the Russian Armed Forces in the war against Ukraine. pic.twitter.com/cJ9vww9lm5 — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) December 25, 2025

Кои ракети Русия искаше от Северна Корея, но не получи

Не са цитирани първични източници, което затруднява оценката на надеждността на тази информация. Следователно е възможно тези твърдения да отразяват малко повече от руски амбиции, подобно на по-ранни съобщения за предполагаемия интерес на Москва към придобиването на 600-милиметровата система за залпов ракетен огън КН-25 , тема, многократно разпространявана от враждебни пропагандни издания.

Подобен случай се появи през декември 2024 г., когато имаше индикации, че Русия може да получи балистични ракети със среден обсег KN-15 на верижни пускови установки от Северна Корея. Тази оценка в крайна сметка се оказа необоснована.

Въпреки това, в този случай е разумно да се изхожда от най-лошия сценарий, а именно, че Русия наистина може да получи крилати ракети Hwasal-1 Ra-3 от Северна Корея за удари срещу украинска територия. Тези ракети също носят западното обозначение KN-27.

Ще бъде ли сформирана бригада около ракетите Hwasal-1 Ra-3?

Ако тази заплаха се материализира, държавата-агресор ще получи допълнителен инструмент за засилване на ударите срещу критична инфраструктура в граничните и фронтовите райони.

Поради голямата маса на бойната глава, се очаква оперативният обхват на тези севернокорейски крилати ракети да бъде сравнително ограничен. Дори ако максималният им обхват се оцени на 130–250 км, ефективната дълбочина на ударите вероятно ще бъде намалена с около 50 км, за да се поддържа безопасно разстояние от предния край на бойното поле.

По-прецизната оценка на заплахата е ограничена от липсата на ключови данни, включително броя на пусковите установки и размера на запасите от ракети Hwasal-1 Ra-3, които Северна Корея потенциално би могла да прехвърли на Русия.

Тези фактори, от своя страна, биха определили пряко дали Русия ще сформира специална ракетна бригада, оборудвана със системи Hwasal-1 Ra-3, както вероятно се случи след придобиването на ракети KN-23 . Друг открит въпрос се отнася до времето, необходимо за обучение на персонала за работа с тези севернокорейски крилати ракети след прехвърлянето им на руските въоръжени сили.

Копие на Х-55 или Искандер-К?

Данните от отворени източници показват, че крилата ракета Hwasal-1 е била многократно демонстрирана между 2021 и 2025 г., проектирана е като потенциална система за доставка на ядрени оръжия и се отличава с дозвукова скорост с деклариран обхват до 1500 километра.

Това повдига въпроса защо Северна Корея би разработила варианта Hwasal-1 Ra-3 със значително по-тежка бойна глава, тъй като подобна модификация предполага съществено препроектиране на ракетата. Сравним пример е Х-555, която е разработена като конвенционална версия на Х-55. Това предполага две възможни обяснения: ракетата е била или проектирана за собствените нужди на Северна Корея, или разработена „по поръчка“ за Русия.

Този въпрос става още по-актуален, като се има предвид прецедентът, разкрит през юли 2024 г., когато стана известно, че Русия е предоставила на Северна Корея материали и техническа документация за производството на ракети КН-23, използвани по-късно при удари срещу Украйна.

Друг нерешен въпрос е каква технологична основа е в основата на Hwasal-1 Ra-3: руският Искандер-К, китайският CJ-10 (който на практика е копие на Х-55, включително вариант за наземно изстрелване) или дори разработки, свързани със съветския РК-55 Relief , който Пхенян теоретично би могъл да получи от Москва.

Заключения

Дори ако Русия получи крилати ракети Hwasal-1 Ra-3, оборудвани с бойна глава от 1000 кг, тези системи първо ще трябва да бъдат оперативно интегрирани. Това ще изисква обучен персонал и формиране на специализирани подразделения на ниво батальон или бригада.

Като се има предвид, че Hwasal-1 Ra-3 е дозвукова крилата ракета, противодействието на тази заплаха в крайна сметка зависи от устойчивите и навременни доставки на западни ракети земя-въздух на украинските сили за противовъздушна отбрана.

Автор: Иван Киричевски, военнослужещ от 413-ти реактивен полк на Силите за безпилотни системи на Украйна и експерт по оръжия в Defense Express.