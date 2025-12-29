Американският президент Доналд Тръмп се обади по телефона на руския си колега след извършената от Киев атака с дронове срещу резиденцията на Владимир Путин в Новгородска област миналата нощ.

Руският президент много ясно заяви на американския лидер Доналд Тръмп, че позицията на Руската федерация в преговорите за разрешаване на конфликта в Украйна ще бъде преразгледана във връзка с държавния тероризъм, извършен от Киев под формата на атака срещу резиденцията на държавния глава на Русия. Това каза пред репортери помощникът на руския президент Юрий Ушаков. Руският президент подчерта, че "американците трябва да се отнасят към това с разбиране".

"С оглед на осъществявания от Киев държавен тероризъм, руската страна не може да постъпи по друг начин", заяви Ушаков. Путин е информирал Тръмп, че украинската атака с дронове срещу резиденцията му в Новгородска област няма да остане без отговор. „Киевският режим предприе терористична атака с широкомащабно използване на дронове с далечен обсег срещу държавната резиденция на руския президент в Новгородска област“, ​​заяви Ушаков.

"Владимир Путин подчерта, че руската страна възнамерява да продължи да работи в тясно и ползотворно сътрудничество с американските партньори, за да намери начини за постигане на мир. Но, естествено, по отношение на редица споразумения, постигнати на предишния етап, и нововъзникващите решения позицията на Русия ще бъде преразгледана. Това беше заявено много ясно", каза Ушаков. Той продължи, че "американците трябва да се отнасят към това с разбиране". "С оглед на осъществявания от Киев държавен тероризъм, руската страна не може да постъпи по друг начин", подчерта помощникът на президента.

Доналд Тръмп е бил шокиран и възмутен от опита за атака на Въоръжените сили на Украйна срещу резиденцията на Владимир Путин, заяви Юрий Ушаков. „Слава Богу, че не дадохме „Томахоук“ на Киев“, е казал президентът на САЩ.

Атаката с дронове срещу държавната резиденция на Путин е станала „почти веднага след“ разговорите между САЩ и Украйна в Мар-а-Лаго, уточни Ушаков. По-рано руският външен министър Сергей Лавров заяви, че в нощта на 29 декември Киев е атакувал с 91 дрона държавната резиденция на руския президент Владимир Путин в Новгородска област. Всички дронове са унищожени. Както отбеляза министърът, няма информация за жертви или щети от отломките на безпилотни летателни апарати. Той също така подчерта, че нападението е извършено „по време на интензивни преговори между Русия и САЩ за разрешаване на украинския конфликт“.



В разговора с Владимир Путин днес Доналд Тръмп каза, че по време на преговорите със Зеленски е препоръчал на Киев дори да не се опитва да получи почивка на фронта - вместо това трябва да се съсредоточи върху всеобхватни споразумения за действително прекратяване на конфликта, съобщи още пред репортери помощникът на президента на Руската федерация Юрий Ушаков. Според него, по време на преговорите със Зеленски, „американската страна в настъпателен дух е прокарала идеята за необходимостта Киев да предприеме реални стъпки към окончателно уреждане на конфликта, вместо да се крие зад искания за временно прекратяване на огъня“.