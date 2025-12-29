„Ледникът на Страшния съд” на прага на катастрофално разрушение

Учените все още се опитват да разберат напълно опустошителните ефекти

Ледникът Твейтс, огромен шелфов ледник в Антарктика, е получил зловещото прозвище „Ледникът на съдния ден“ – защото ако се срути, това може да има дълбоки последици за бъдещото повишаване на морското равнище и съдбата на крайбрежните общности, пише Futurism.

Учените наблюдават с ужас как отстъплението му се ускорява значително. Сега, както е подробно описано в изследване, публикувано от Международното сътрудничество за ледника Твейтс (ITGC) и забелязано от Wired, големите пукнатини, които се образуват в ледения шелф, продължават да отслабват структурната му цялост. Краят на света никога не е бил по-близо.

Ако той се срути под собствената си тежест, учените предполагат, че това в крайна сметка може да доведе до покачване на нивото на морето с до 3,3 метра, което означава унищожение за десетки милиони хора.

Сега екип от изследователи от Университета на Манитоба анализира сателитни данни от 2002 до 2022 г. и наблюдава как пукнатините в ледника Твейтс продължават да се разширяват около зоната на срязване.

„През последните две десетилетия шелфът претърпя прогресивно разкъсване около изразена зона на срязване нагоре по течението от неговата фиксираща точка, което постепенно компрометира структурната му цялост“, се казва в статията.

През двете десетилетия сателитните изображения показаха, че „общата дължина на фрактурите“ е нараснала от около 160 км до над 320 км, но средната дължина всъщност е намаляла, което предполага, че върху ледника действат нови големи напрежения.

Подобна тревожна ситуация се развива и под водната линия. Друго скорошно проучване наблюдава как затоплянето на океанските води топи шелфови ледници като ледника Твейтс, промени, които могат да бъдат проследени не само през годините, но и през часове и дни, както и завихрящи се водни вихри с диаметър до шест мили, които се въртят и проникват под тези ледници.

Международният екип от изследователи също така идентифицира тревожна обратна връзка: новата студена вода от ледения шелф се смесва с по-топлите и по-солени океански води, което води до океанска турбулентност, която от своя страна топи още повече лед.

„Тази положителна обратна връзка може да се засили в затоплящия се климат“, каза пред CNN съавторът и асистент-професор в Калифорнийския университет в Сан Диего Лиа Сигелман.

Учените все още се опитват да разберат напълно опустошителните ефекти на глобалното затопляне върху ледника „Денят на страшния съд“. Едно е сигурно: прогнозата не е добра.

Според доклада на ITGC за 2025 г. отстъплението на ледника „се е ускорило значително през последните 40 години“.