Турският безпилотен изтребител Bayraktar KIZILELMA изпълни първия в света автономен полет в близка формация (ВИДЕО)

Отбранителен гигант Baykar, производител на KIZILELMA, интегрира нови възможности в процеса си на разработка

С това технологично подобрение сложните въздушни мисии, традиционно изпълнявани от пилотирани изтребители, се прехвърлят към автономни системи

Турската отбранителна компания Baykar обяви в неделя, че два прототипа на нейния безпилотен боен самолет Bayraktar KIZILELMA успешно са извършили първия в света напълно автономен полет в близка формация с реактивни дронове.

Тестът отбеляза важен етап в световната авиация, тъй като никоя друга държава не е демонстрирала публично автономно летене в близка формация от безпилотни самолети от клас изтребители.

Полетът беше проведен като част от текущите тестове на способността за автономност на интелигентния флот на KIZILELMA в Центъра за летателна подготовка и тестове AKINCI в Чорлу, северозападна Турция, предава Anadolu Agency.

По време на теста, третият прототип на Bayraktar KIZILELMA, PT3, и петият прототип, PT5, излетяха последователно.

След като се издигнаха във въздуха, двата безпилотни бойни самолета изпълниха синхронизирани маневри и поддържаха близка формация напълно автономно, без никаква човешка намеса. Операцията беше осъществена благодарение на интелигентни алгоритми за автономност на флота, разработени от инженерния екип на Baykar.

С това постижение KIZILELMA стана първата безпилотна бойна летателна система в света, демонстрирала автономен полет в близка формация, задача, традиционно изпълнявана само от пилотирани изтребители.

Тази способност позволява на множество безпилотни платформи, под командването на лидер, автономно да регулират относителните си позиции и да изпълняват съвместни мисии.

Бойна въздушна патрулна мисия

По време на летателния изпитателен полет беше тествана и мисията "Боен въздушен патрул" (CAP), един от основните елементи на съвременния въздушен бой.

Прототипи на KIZILELMA са извършили патрулни полети по определен маршрут, придружени от софтуер за автономност на флота. По този начин е потвърдена осъществимостта на изпълнението на мисии за противовъздушна отбрана от национален безпилотен боен самолет, действащ като флот.

Патрулните и прихващащите мисии, изпълнявани от изтребители за защита на определени региони, могат в бъдеще да се изпълняват автономно от флотилиите на KIZILELMA.

По време на целия процес на изпитване автономните системи на безпилотните бойни самолети и техните кооперативни оперативни процедури бяха наблюдавани отблизо, съобщиха от отбранителния гигант.

Разработена изцяло със собствени ресурси на Baykar, KIZILELMA ще продължи да развива способността си да провежда координирани операции с множество платформи в бъдеще, благодарение на своята интелигентна инфраструктура за автономност на автопарка.

Изтребител вече е направил история в световната авиация по време на тест, проведен на 29 ноември.

В този исторически тест, проведен край бреговете на Синоп в северната провинция на Турция, той постигна директно попадение с ракетата GOKDOGAN, разработена от TUBITAK SAGE, идентифицирайки целевия самолет с радара MURAD AESA, разработен от ASELSAN.

Този успех накара първия в света безпилотен боен самолет да унищожи въздушна цел с реактивен двигател, използвайки ракета "въздух-въздух" извън зрителния обсег.

Baykar, най-голямата компания на световния пазар за износ на безпилотни летателни апарати, е подписала споразумения за износ с 37 държави, включително 36 за Bayraktar TB2 и 16 за безпилотните летателни апарати Bayraktar Akinci.

В публикация в турската социална медийна платформа NSosyal относно теста, председателят на Baykar Селчук Байрактар ​​каза: "Първият в света!".

Два безпилотни изтребителя успешно извършиха автономен полет в близка формация.

Генералният мениджър на фирмата, Халук Байрактар, също отбеляза развитието, казвайки: "Не копираме, а изобретяваме; не имитираме, а биваме следвани…".