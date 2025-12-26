Докато украинци измират като мухи на фронта - ген. Залужни на воаяж на Карибите

Депутатът от Върховната рада Марияна Безугла съобщи, че бившият главнокомандващ украинските въоръжени сили и настоящ посланик на Украйна в Обединеното кралство генерал Валерий Залужни в момента е на почивка в Доминиканската република.

Безугла публикува в Телеграм-канала си екзотични снимки на Залужни на плажа в Доминикана.

От разпространените фотоси е видно, че украинският генерал е заедно със съпругата си и друг мъж на фона на море и палми, информира "Обективно". На една от снимките бившият главнокомандващ гледа фотографа. Засега не е ясно кой е направил снимката.

Празни обещания

Марияна Безугла припомни, че в началото на войната ген. Залужни обеща, че ще остане в Киев до самия край и че няма да се предаде жив.

„Ще бъда последният, който ще напусне Киев. Ако се случи най-лошото, със сигурност няма да се предам жив“, каза ген. Валерий Залужни, главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна, на 3 март 2022 г., в разгара на военните събития.

Безугла добави, че Залужни в момента е на почивка в Карибите и предположи, че може да се срещне с други бивши украински служители там.

„Някои хора са загубили съзнание, докато други се лекуват в Карибите. Може би ще се натъкна на бивши служители там“, написа народната представителка.

Редом до снимките на плажуващия украински посланик украинци публикуваха видеоклипове от книгата за него „Железният генерал“. Първите редове на книгата са цитат от настоящия посланик в Лондон: „Аз ще бъда последният, който ще напусне Киев. Ако се случи най-лошото, определено няма да се предам жив.“ Вместо на фронта в Украйна, Залужни е на плажа на Карибите.