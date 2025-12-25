САЩ дадоха срок за руския дял в сръбската НИС

САЩ дадоха на националната петролна компания на Сърбия НИС срок до 24 март догодина, за да "преговаря“ за продажбата на дела на руския си собственик, съобщи сръбската държавна телевизия РТС. Каналът обаче уточни, че НИС не е получила оперативен лиценз, който би ѝ позволил да купува "и преработва суров нефт“.

Службата за контрол върху чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на НИС през октомври в рамките на мащабни мерки спрямо руския енергиен сектор, припомни Ройтерс. Санкциите спряха доставките на суров нефт през хърватския тръбопровод ЯНАФ, с което се спря и производството в нефтопреботвателния комбинат в Панчево.

Сръбската държава притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава "Газпром нефт“ с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания "Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с "Газпром“, придоби дела от 11,3 процента на компанията майка.

Сръбският президент Александър Вучич обяви вчера, че страната му е постигнала споразумение за удължаване на доставките на природен газ от Русия до 31 март догодина.