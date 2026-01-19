Две бебета починаха в детска градина на ужасите в Йерусалим, други 55 деца са в болница (ВИДЕО)

Трима болногледачи са били задържани за разпит, съобщи полицията, докато разследването продължава

"Имаше деца в гардероби, в колички, навсякъде, скрити едно върху друго с одеяла", каза един от лекарите, пристигнали първи на място

Две бебета загинаха, а 55 бебета и малки деца бяха ранени в различна степен при инцидент в нелицензирана детска градина в Йерусалим в понеделник, което доведе до ареста на трима от работещите там болногледачи, предава The Times Of Israel.

Причината за смъртоносния инцидент не стана ясна веднага, въпреки че медиите на иврит съобщиха, че полицейски следователи проверяват дали той е свързан с неизправна отоплителна система в незаконната детска градина, която работила в няколко съседни апартамента на улица "Ха'Мем Гимел" в квартал "Ромема" в Йерусалим, където мнозинството от харедимите са мнозинство.

Въпреки че първоначално се предполагаше, че инцидентът е свързан с опасни материали, полицията заяви, че изключва тази възможност.

Спешните служби първоначално са получили сигнал от детската градина за бебе момиченце на около три месеца, което не е реагирало и нямало пулс. При пристигането си в детската градина, медицинските екипи откриват второ бебе, момченце на 4 месеца, също безчувствено и в критично състояние.

Двете дечица са били откарани по спешност в болница "Хадаса" и медицински център "Шааре Зедек", докато са били подлагани на животоспасяващи процедури и сърдечен масаж, но при пристигането са били обявени за мъртви.

Според ултраортодоксалния новинарски сайт Behadrei Haredim, понеделник е бил първият ден, в който едно от починалите бебета е посетило детската градина.

В същото време екипи от израелската полиция и пожарната и спасителна служба работиха по евакуацията на останалите 53 деца от детската градина, всички от които проявяваха различни симптоми на "респираторен дистрес".

Броят на бебетата, поверени на детската градина, не е бил веднага ясен на спасителните служби, каза член на United Hatzalah пред Ynet, и е станал ясен едва докато са оказвали първа помощ на двете бебета и са започнали да чуват викове от вътрешността на жилищния комплекс.

מזרונים בשירותים, תיעוד מהצפיפות במעון הפרטי בו אירע האסון בירושלים 👇🏽 pic.twitter.com/ogn0R2OFXx — שילה פריד🇮🇱 (@shilofreid) January 19, 2026

"Чухме деца да крещят, влязохме и проверихме и какво открихме? Че имаше деца в гардероби, в колички, навсякъде, скрити едно върху друго с одеяла", каза един от лекарите, пристигнали първи на място.

Други медици и парамедици разказаха подобна информация, като съобщиха на новинарските издания, че поне едно дете е било намерено да спи в баня, близо до тоалетната. Те казаха, че климатикът е работил на много висока температура, описана от Ynet като "животоопасна".

Кадри, излъчени от новините на Канал 13, също изглежда показват меко казано пренаселеност.

פרסום ראשון: תיעוד מבפנים של הפעוטון בו התרחש האסון בו נהרגו שני פעוטות בני כמה חודשים בלבד: בדירה דחוסה, כשחלק מהפעוטות ישנים יחד בדירה מוזנחת. במשטרה בודקים האם רשלנות חמורה של שלוש גננות גרמה למוות הטראגי. pic.twitter.com/Fik8DpulHz — Yossi Eli (@Yossi_eli) January 19, 2026

Съобщава се, че двете починали бебета са спали в една и съща стая, в отделна зона от останалите деца. Спасителите съобщиха на еврейските новинарски издания, че са тичали в сградата и навлизали в нея, носейки едновременно по няколко бебета и малки деца.

Родители, които се втурнали на мястото на инцидента, не успели да намерят децата си в хаоса, разказаха очевидци пред новинарския сайт Walla.

"Майки тичаха след линейките, търсейки децата си", каза един очевидец, докато друг разказа, че жена се е приближила до колата ѝ и я е помолила да преследва една от линейките, докато тя е откарвала детето ѝ.